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Трамп заявив про готовність сторін до угоди щодо завершення війни, українські переговорники не поділяють оптимізму – ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп висловив оптимістичну оцінку щодо перспективи російсько-українських мирних переговорів, заявивши про нібито готовність обох сторін конфлікту до досягнення домовленостей, однак українські представники заперечують такі висновки, повідомляє Clash Report із посиланням на Financial Times у середу.

"Я думаю, що вони обидва перебувають на тій стадії, коли кажуть: "Давайте укладемо угоду"", – зазначив Трамп в інтерв'ю газеті.

Водночас українські переговорники не поділяють подібного оптимізму щодо готовності Москви до реального врегулювання та продовження конструктивного діалогу на справедливих умовах.

Джерело: https://t.me/ClashReport/104303

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Редактор · Політичні новини
#переговори #росія #сша
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