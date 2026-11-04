Трамп заявив про готовність сторін до угоди щодо завершення війни, українські переговорники не поділяють оптимізму – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп висловив оптимістичну оцінку щодо перспективи російсько-українських мирних переговорів, заявивши про нібито готовність обох сторін конфлікту до досягнення домовленостей, однак українські представники заперечують такі висновки, повідомляє Clash Report із посиланням на Financial Times у середу.

"Я думаю, що вони обидва перебувають на тій стадії, коли кажуть: "Давайте укладемо угоду"", – зазначив Трамп в інтерв'ю газеті.

Водночас українські переговорники не поділяють подібного оптимізму щодо готовності Москви до реального врегулювання та продовження конструктивного діалогу на справедливих умовах.

Джерело: https://t.me/ClashReport/104303