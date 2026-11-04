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Розбудована Росією військова інфраструктура спрямована проти всієї Європи – Зеленський

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Російська Федерація визначила мирну й об'єднану Європу своїм ворогом і протягом останніх років розбудовувала масштабну військову інфраструктуру для агресії проти європейських держав, заявив президент України Володимир Зеленський у вівторок.

"Ми бачимо, що Росія вже визначилася. Вона вирішила, що мирна й об'єднана Європа – її ворог. І ця ситуація не зникне просто так за рік. Погляньте на військову інфраструктуру, яку Росія розбудовувала останніми роками. Хіба все це лише для України? Занадто масштабно, щоб бути тільки для України. Це спрямовано проти вас", – написав Зеленський у Телеграм.

За словами Зеленського, наразі у світі зростає кількість країн, які розглядають Європу як перспективне та потенційно потужне джерело безпеки, а також зберігається шанс на подальшу участь США у критично важливому для європейського континенту безпековому альянсі.

Водночас президент наголосив, що попри надзвичайно складну поточну ситуацію Україна продовжить стійку боротьбу та назавжди залишиться сильною європейською державою.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21642

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#безпека #європа #зеленський
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