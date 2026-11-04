Уламки американської орбітальної обсерваторії SWIFT у середу впадуть на Землю — NASA

Уламки американського 1,5-тонного космічного телескопа Swift, які не згорять у атмосфері, у середу мають впасти на Землю, повідомляє NASA.

Згідно з прогнозом Космічних сил США, 22-річна обсерваторія, призначена для вивчення космічних гамма-сплесків та наднових зірок, повинна о 03:30 за часом Східного узбережжя США (об 09:30 за київським часом) увійти в щільні шари атмосфери. Похибка прогнозу становить 10 годин.

Тим часом за прогнозом відомого французького астронома Жозефа Ремі, входження в атмосферу очікується об 11:57 за київським часом плюс/мінус 6 годин.

У NASA вважають, що більша частина конструкції згорить під час проходження через атмосферу, однак деякі фрагменти найміцніших елементів, а також частини дзеркал можуть уціліти. До зони можливого падіння уламків потрапляють території Африки, Австралії, Індії, Південно-Східної Азії, а також Центральної та Південної Америки. Втім, NASA зазначає, що якщо якісь фрагменти й досягнуть поверхні, то, найімовірніше, вони впадуть в океан.

За даними американського космічного відомства, ймовірність завдання шкоди будь-кому на Землі є вкрай малою — приблизно 1 до 2100.

У липні NASA вивело на орбіту супутник-буксир Link у спробі врятувати обсерваторію, яка швидко втрачала висоту. Він мав наблизитися до телескопа, захопити його маніпуляторами та почати поступово піднімати його орбіту. Однак невдовзі після запуску на буксирі виникла неполадка в системі управління орієнтацією, що призвело до обертання апарата й переривання зв'язку. Відновити його штатне функціонування та в результаті провести рятувальну місію вартістю 30 млн доларів не вдалося.