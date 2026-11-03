Tarantino family призупинив власну доставку з ресторанів мережі

Мережа ресторанів Tarantino family призупинила роботу власної доставки, пауза може тривати до весни, ресторани продовжують працювати.

"Ми змушені призупинити роботу нашої доставки. Але не поспішайте сумувати – це не обов'язково прощання назавжди! Можливо, вже навесні ми знову зустрінемося, щоб тішити вас улюбленими стравами", – йдеться у повідомленні мережи у Instagram.

Клієнти й надалі зможуть замовляти страви у ресторанах із самовивозом.

Tarantino family – це сім'я ресторанів у Києві, яка об'єднує мережі з різними кулінарними концепціями ("Буффаліно", "Хачапурі та Вино", "Рукола", "Муракамі", "Маркет Плаза", "Спеццо"). У 2022 році Tarantino Family перейшла під контроль німецького бізнесмена та співвласника крафтових пивоварень German Kraft Beer Флоріана Боллена (Florian Bollen). За даними YouControl, статутний капітал заснованої у 2007 р ТОВ "ФМ Груп" – 50 тис грн, на даний момент 99% належать кипрській "Антореал істейтс лімітед".

Джерело: https://www.instagram.com/p/DfM71ydM4LF/