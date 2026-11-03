В поточному епідсезоні в Україну планується завезти 406 тис. доз вакцини від грипу – Укрфармагентство

В поточному епідсезоні в Україну планується завезти 406 тис. доз вакцини від грипу, поставки плануються на листопад, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Укрфармагентстві.

Наразі Державний експертний центр проводить лабораторний контроль 920 доз вакцини ДжіСі Флю/GC Flu виробництва ДжіСі Біофарма Корп (Корея), імпортером яких виступає ТОВ "Біолабс".

Орієнтовно висновок контролю очікується 12-13 листопада, загалом буде поставлено 140 тис. доз цієї вакцини.

Також в листопаді очікується поставка 266 тис. доз вакцини Ваксігрип (Vaxigrip) виробництва "Санофі Вінтроп Індастрі" (Франція), яку імпортує ТОВ "Санофі-Авентіс Україна".

Як повідомлялося, в минулому епідсезоні (2025-2026 рр) державний контроль якості пройшли 136 тис. доз вакцини GC Flu та 100,67 тис. доз Vaxigrip Tetra.

Роком раніше, в епідсезоні 2024-2025 рр, в Україну було поставлено приблизно 370 тис. доз вакцин проти грипу (250 тис. доз Vaxigrip Tetra та 120 тис. доз GC Flu). За інформацією представника імпортера GC Flu, приблизно третину корейської вакцини через низький попит довелося утилізувати.