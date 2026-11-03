ЄБРР та донори підтримали релокацію виробництва художніх наборів TM Ideyka

Європейський банк реконструкції та розвитку та його Фонд впливу на малий бізнес (SBIF) підтримали релокацію українського виробника товарів для творчого дозвілля під брендом TM Ideyka (компанія Kiddi-Co) з Дніпра в Калуш, повідомили у пресслужбі установи.

Компанія Kiddi-Co, заснована Оленою Єлагіною у 2007 році, виросла з бізнесу з розповсюдження канцелярських товарів та дитячих товарів у провідного українського виробника товарів для творчого дозвілля під брендом TM Ideyka, пропонуючи набори для розфарбовування за номерами, алмазну мозаїку, акрилові фарби, лаки, полотна для художників, пазли та друковані дитячі періодичні видання. Компанія має сертифікати безпеки продукції та позначку "Зелений журавель", за даними компанії, вона є найбільшим виробником наборів для малювання за номерами у Східній Європі.

Виробничі потужності Kiddi-Co розташовувалися в Дніпрі, перенесення виробництва стало необхідним для безпеки та майбутнього компанії. Процес включав пошук та підготовку нового приміщення, транспортування та встановлення обладнання, а також налаштування інженерних систем та виробничих процесів. У серпні 2024 року всі виробничі відділи почали працювати у західному місті Калуш.

Завдяки допомозі ЄБРР та його SBIF у релокації, Kiddi-Co згодом змогла відшкодувати третину своїх ключових витрат на переїзд. При цьому менше 10% виробничого персоналу переїхали до Калуша, компанія набирала нових співробітників на місцевому ринку, у тому числі серед фахівців закритого нафтохимічного виробництва.

Сьогодні Kiddi-Co працює на автоматизованому виробництві площею 4 тис квадратних метрів із потужністю понад 320 тис одиниць продукції на місяць. Релокація допомогла компанії створити безпечніші умови праці, забезпечити безперервність виробництва, оптимізувати логістику, наблизитися до експортних ринків, а також зберегти й розширити клієнтську базу.

Компанія розширює географію експорту: замовлення з Європи виконуються через підрозділ у Польщі; також розвивається присутність на інших ринках, зокрема в Німеччині. Крім того, було оновлено інфраструктуру вебсайту для підтримки міжнародного зростання.

У планах Kiddi-Co – збільшення виробничих потужностей, зміцнення бренду на міжнародній арені та подальше підвищення стандартів якості шляхом сертифікації. Також компанія прагне зробити виробництво більш екологічно відповідальним і вдосконалити технологічні процеси.

Фонд впливу на малий бізнес (SBIF) ЄБРР є наріжним каменем його роботи з малими та середніми підприємствами (МСП) у всіх регіонах. З лютого 2022 року через SBIF було залучено понад EUR19 млн від донорів для українських МСП, а ще EUR9 млн було виділено на ширше вікно Східної Європи та Кавказу.

Джерело: https://www.ebrd.com/home/news-and-events/news/2026/ebrd-and-donors-support-ukrainian-art-kits-company-tm-ideyka-rel.html