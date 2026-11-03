Зеленський обговорив із президенткою Бундестагу Кльокнер захист енергетики та EUR11,6 млрд допомоги на 2027 рік

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Берліні з президенткою німецького Бундестагу Юлією Кльокнер обговорив шляхи зміцнення захисту української енергосистеми від російських обстрілів та закладені у проєкті федерального бюджету ФРН на 2027 рік EUR11,6 млрд фінансової допомоги Україні, повідомила пресслужба президента України у вівторок.

"Ми дуже цінуємо німецьке лідерство в захисті життів наших людей, у підтримці нашої енергетики та спільній роботі для того, щоб Росія понесла відповідальність за цю свою війну... Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше закінчити війну, але маємо бути готові захищати Україну та нашу незалежність. Дякую Німеччині за розуміння всіх наших потреб, і розраховуємо, що рішення буде ухвалене", – переказуються слова президента на сайті його офісу.

Глава держави поінформував співрозмовницю про складний стан української енергосистеми та масштабні відключення електроенергії у багатьох регіонах через щоденні прицільні атаки РФ на енергетичну і логістичну інфраструктуру. Сторони приділили окрему увагу можливостям Німеччини щодо надання додаткових засобів протиповітряного захисту від ворожих ракетних і дронових ударів та підтримки енергетичного сектору.

Крім того, під час переговорів детально розглянули параметри фінансової підтримки України у наступному році, зокрема заплановане у федеральному бюджеті Німеччини виділення EUR11,6 млрд допомоги.

Джерело: https://president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-obgovoriv-iz-prezidentkoyu-bundestagu-pi-107129