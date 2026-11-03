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Зеленський обговорив зі Штайнмаєром енергопідтримку і анонсував переговори команд у Брюсселі

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром щодо мирних зусиль і підтримки енергетики та анонсував проведення в середу переговорів у Брюсселі на рівні команд України, США, Європи й НАТО напередодні зустрічі в Абу-Дабі, повідомив глава Української держави у вівторок.

"Багато говорили про наші спільні з Америкою зусилля для наближення миру. Важливо, що Європа в цьому процесі, і вже завтра у Брюсселі відбудуться перемовини за участю Америки, НАТО, Європи та України на рівні команд. Готуємось до зустрічі в Абу-Дабі й працюємо конструктивно. Потрібен такий самий конструктив від Росії", – написав Зеленський у телеграм-каналі.

Глава держави також поінформував німецького колегу про наслідки російських обстрілів української інфраструктури. За його словами, лише з ранку вівторка ворожі удари пошкодили енергетичні об'єкти у Києві та п'яти областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Волинській та Черкаській.

Крім того, лідери обговорили надання цільової енергетичної допомоги Чернігівській області, яка перебуває під особистим патронатом Штайнмаєра і потерпає від постійних російських атак. Президент України подякував ФРН за всебічну підтримку, насамперед у захисті життів громадян, і висловив розрахунок на допомогу партнерів у проходженні зимового періоду.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21641

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#переговори #німеччина #зеленський
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