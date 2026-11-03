Європа має посилити глобальну роль і власні системи супутникового зв'язку за лідерства Німеччини – Зеленський

Європа має суттєво посилити свою глобальну роль на тлі можливого скорочення світової присутності Сполучених Штатів, а ключовим чинником збереження європейської свободи та безпеки виступає лідерство і сила Німеччини, повідомив президент України Володимир Зеленський у вівторок у своєму Телеграм.

"Роль Сполучених Штатів у світі може стати ще меншою. Тому роль Європи у світі має стати ще більшою. І без Німеччини це неможливо. Без вас свобода неминуче програє. Свобода та безпека в Європі неможливі без вашої волі і вашої сили. У Європи немає альтернативи для Німеччини", – сказав Зеленський під час виступу на засіданні Берлінської безпекової конференції.

Глава Української держави висловив щиру вдячність США за допомогу, яка врятувала життя тисячам українців та вберегла мільйони громадян від вимушеної міграції. Водночас він підкреслив, що вистояти у війні та захистити міста і села від російського знищення Україні допомогла саме підтримка Європейського Союзу, ФРН та інших європейських держав.

Окремо Зеленський акцентував на необхідності спільного з партнерами розвитку та захисту критичних оборонних технологій, зокрема супутникових систем на кшталт Starlink. Президент привітав розбудову Німеччиною та іншими державами власних аналогів такого зв'язку з огляду на важливість прямого контролю над керуванням системою та закликав об'єднати зусилля союзників для протидії розробкам засобів знищення космічної інфраструктури.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21638

https://t.me/V_Zelenskiy_official/21639

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