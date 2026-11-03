Несанкціонований доступ до інтерфейсу оператора спричинив розсилку фейкових сповіщень користувачам "Повітряної тривоги" – розробники

Користувачам мобільного застосунку "Повітряна тривога" надійшли у неділю ввечері 1 листопада фейкові сповіщення про неіснуючі загрози внаслідок несанкціонованого доступу до інтерфейсу оператора, а не в застосунок для кінцевих споживачів.

"Це призвело до того, що користувачі отримали повідомлення про фейкову радіаційну небезпеку, хімічну атаку та вуличні бої, а також кастомні оповіщення з текстом російською та посиланням на сторонній телеграм-канал. Через безпекові застереження і чутливість теми ми не розкриваємо всі деталі інциденту", – повідомили розробники у телеграм-каналі у вівторок ввечері.

За їх словами, фахівці разом з профільними службами та міністерствами призупинили роботу інтерфейсу оператора та серверної частини застосунку. В результаті перевірок та усунення першопричин протягом двох годин було відновлено роботу інтерфейсу оператора та основні функції застосунку, зокрема push-сповіщення про тривоги та інформацію щодо різних рівнів небезпеки.

Водночас розробники застосунку наголосили, що продовжуть працювати над аудитом безпеки та відновленням відображення цілей на карті.

"Стабільна та надійна робота застосунку – це ключовий пріоритет для всієї команди, розробники працюють фактично без перерв", – йдеться у повідомленні.

Серед іншого, інформація щодо витоку даних, злам акаунтів чи телефонів користувачів, а також наявність вірусних файлів у застосунку, яка поширювалась, за даними розробників, в соціальних мережах, не відповідає дійсності.

"Такі твердження можуть з'являтися як через необізнаність, так і з метою змусити користувачів видалити застосунок, який майже п'ять років залишається одним із ключових джерел сповіщень про загрози", – додали розробники.

Окремо фахівці запевнили, що застосунок не зберігає і не передає дані користувачів, а також не має доступу до важливих функцій телефону.

"Тому загрози для користувачів від встановленого застосунку на їхні телефони немає", – наголосили фахівці.

Застосунок "Повітряна тривога" створена компаніями Ajax Systems і Stfalcon на волонтерських засадах та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Раніше, мобільний застосунок "Повітряна тривога" у неділю ввечері, зазнав ворожого втручання з розсиланням хибного сповіщення.

Джерело: https://t.me/air_alert_ua/338383