Україна відкрила чотири переговорні кластери з ЄС і розраховує відкрити решту до кінця року – Корецький

Україна з початку поточного року відкрила чотири переговорні кластери щодо вступу до Європейського Союзу, планує відкрити решту до кінця 2026 року та розраховує на попереднє закриття семи розділів у першій половині 2027 року, повідомив Сергій Корецький у вівторок ввечері.

"Цього року Україна відкрила чотири переговорні кластери з ЄС, решту розраховуємо відкрити до кінця року... Плануємо на початку 2027 року отримати позитивну оцінку виконання проміжних критеріїв. У першій половині 2027 року, під час головування Литви в Раді ЄС, розраховуємо на попереднє закриття семи розділів", – написав він у телеграм-каналі.

Як зазначив Корецький, на Euronews Enlargement Summit він розповів про прогрес у переговорних розділах, зокрема щодо фінансових послуг, енергетики, сільського господарства, митної справи та цифрової трансформації.

Водночас ключовим пріоритетом залишається перший кластер "Основи процесу вступу до ЄС", який охоплює судову реформу, протидію корупції та реформування публічного управління. Задля прискорення виконання проміжних критеріїв за цим напрямом Україна спільно з Європейською комісією створила цільову робочу групу Task Force, підсумував спікер і подякував європейським партнерам за підтримку євроінтеграційного курсу держави.