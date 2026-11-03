Підземну школу в Комишувасі збудували за єдиним проєктом та відповідно до всіх нормативів – голова Агентства відновлення

Підземна школа в селищі Комишуваха Запорізької області, по якій російські війська 2 листопада завдали удару під час видачі гуманітарної допомоги місцевим жителям, була побудована відповідно до всіх нормативів та перевірено відповідно всіма можливими структурними службами, повідомив голова Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України Іван Федоров.

"Всі області централізовано отримали єдиний проєкт будівництва підземних просторів, який був розроблений міжнародною організацією і безкоштовно переданий нам. Після цього всі роботи були виконані згідно з нормативами. Школу ввели в експлуатацію і відповідно передали громаді ", – пояснив Федоров під час брифінгу в Києві у вівторок, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

За його словами, російські війська завдали удару по Комишувасі дев'ятьма керованими авіабомбами(КАБи).

"Деякі з них були досить рідкісними для ворога – саме трьохтисячні, у яких маса вибухової речовини перевищує 1,4 тис. кг. Щоб усі чітко розуміли, що це таке: 1400 – це приблизно втричі більше, ніж потужність балістичної ракети. Чи були розраховані підземні школи, які будуються по всій країні, на тритисячний КАБ? Точно ні ", – додав Федоров.

Також Федоров повідомив, що Агентство відновлення обговорить із Міністерством освіти і науки України питання будівництва підземних дитячих садків. За його словами, до експертного обговорення для напрацювання висновків також планують залучити Міністерство оборони та Генеральний штаб.

Як повідомлялося, РФ завдала цілеспрямованого удару по школі в селищі Комишуваха, де роздавали гуманітарну допомогу місцевим жителям. За даними Запорізької ОВА, там загинула 31 людина.

За загиблими внаслідок російських ударів по Комишувасі в Запорізькій області оголошено жалобу, яка триватиме три дні – з 3 по 5 листопада.

Зазначається, що очільниця Міністерства закордонних справ (МЗС) Латвії Байба Браже заявила про скликання позачергового засідання Ради безпеки ООН після того як Росія завдала ударів авіабомбами по селищу Комишуваха.