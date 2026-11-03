Дефіцит Фонду підтримки енергетики становить EUR 450 млн – Шмигаль

Дефіцит Фонду підтримки енергетики становить EUR450 млн, з яких EUR 100 млн потрібно на кабелі, повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами зустрічі з послами країн G7, ЄС та NB8.

"Майже EUR800 млн надійшло до Фонду підтримки енергетики України від початку року. Вдячні за цю допомогу. Водночас маємо потребу ще у EUR450 млн, з яких EUR100 млн – на кабелі", – написав Шмигаль в Телеграм-каналі у вівторок увечері.

Він також звернув увагу, що ще EUR500 млн необхідні для ремонту пошкодженого російським дроном Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС.

Глава Міненерго зазначив, що Україна розраховує на підтримку партнерів в залученні відповідного фінансування.

При цьому він наголосив, що РФ наростила атаки на енергетичну інфраструктуру України.

За його словами, приблизно 20 тисяч спеціалістів залучені до відновлювальних робіт, а громадам надали з хабів понад 8 тисяч тонн обладнання.

"Все це дозволяє відновлювати об'єкти за дні, а не місяці", – зазначив глава Міненерго.

Як повідомлялося, кілька днів тому Шмигаль зазначав, що Україна обладнала другим рівнем захисту (залізобетонні саркофаги) 235 об'єктів енергетики, і це допомагає від важких уражень, оскільки тільки один з цих об'єктів був уражений балістикою.

Водночас НЕК "Укренерго" сьогодні зазначила, що 3 жовтня відбулася одна з наймасованіших атак РФ на енергетичну інфраструктуру, що додатково ускладнило ситуацію в ній. У низці регіонів України застосовуються аварійні відключення, у деяких – спецграфіки аварійних відключень як крайній захід для стабілізації ситуації в енергосистемі, що передбачає знеструмлення в тому числі критичної інфраструктури. У Києві відсьогодні зуинено роботу наземного електротранспорту на невизначений термін.