На наступному пленарному тижні парламент може розглянути питання звільнення голови НБУ Пишного, проте наразі заява не зареєстрована - нардепи

Порядок денний на наступний пленарний тиждень (9-13 жовтня) містить розгляд постанови щодо звільнення голови Національного банку України (НБУ) Андрія Пишного, повідомили народні депутати Ольга Василевська-Смаглюк (фракція «Слуга народу) та Ярослав Железняк (фракція «Голос») у вівторок.

Згідно з інформацією у Телеграм-каналі Василевської-Смаглюк, у порядку денному погоджувальна рада, у переліку з 54 документів, поставила це питання останнім та наразі без номеру.

Народний депутат Ярослав Железняк підтвердив наявність пункту про звільнення очільника Нацбанку у розісланому порядку денному, однак наголосив на невизначеності цього питання. За його даними, жодне з джерел не підтверджує написання заяви про відставку самим Пишним. Окрім того, за словами депутата, під час зустрічі з президентом України Зеленським минулого тижня очільник регулятора відмовився подавати заяву.

Железняк зауважив, що президент має можливість ініціювати відставку самостійно, додавши, що тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради вже передала зібрані матеріали правоохоронним органам та Офісу президента. Політик також звернув увагу, що зазвичай кадрові питання ставляться першими у пленарний день, тоді як пункт щодо голови НБУ внесений останнім на четвер, 12 листопада.

“Цей пункт стоїть 25-им на четвер 12-го листопада. Останній на останній сторінці. Що демонструє невизначеність питання на даний момент”, - додав нардеп.

На сайті Ради також відсутня постанова щодо звільнення голови НБУ. Сам регулятор не коментував наявність розгляду питання звільнення очільника НБУ.

Як повідомлялося, у жовтні 2026 року детективи НАБУ та САП провели обшуки у кабінеті та за місцем проживання Андрія Пишного. Очільник НБУ заявив, що слідчі дії не виявили жодних правопорушень, а сама справа не стосується діяльності регулятора, наголосивши на продовженні виконання своїх обов’язків. Водночас голова Фінкомітету Ради Данило Гетманцев вимагав відставки Пишного, пов’язуючи це зі справою щодо відмивання коштів у державному Сенс Банку (спецоперація НАБУ «Форест Гамп»). Сам Пишний зазначав, що НБУ досліджує всі факти та вже ініціював припинення повноважень окремих посадовців банку.

Раніше, у серпні 2026 року, Президент України Володимир Зеленський заявив, що не ініціював кроків щодо заміни голови НБУ та не бере участі в урегулюванні діалогу між центробанком, урядом та парламентарями, закликавши інституції дбати про стабільність у державі. Водночас іноземні ЗМІ, зокрема агентство Bloomberg, повідомляли про зростання напруженості між Офісом президента та НБУ через вимоги МВФ і монетарну політику регулятора.

Андрій Пишний очолює Нацбанк з жовтня 2022 року, термін його повноважень спливає у 2029 році.