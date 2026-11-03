РФ спрямувала три дрони по підстанції, критично важливій для роботи Хмельницької АЕС – Шмигаль

Російські війська під час масованої атаки на Україну спрямували три безпілотники по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької атомної електростанції, що створює загрозу ядерній безпеці Європи, повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з послами країн G7 та ЄС.

За словами Шмигаля, під час зустрічі він поінформував міжнародних партнерів про масований російський обстріл, під час якого РФ застосувала 289 безпілотників, 17 балістичних та 59 крилатих ракет.

Основними цілями російської атаки знову стали об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії.

"Такі дії створюють загрозу не лише для України, а й для ядерної безпеки всієї Європи. Це серйозний крок ескалації, про який ми поінформували МАГАТЕ", – наголосив міністр в дописі, поширеному у Телеграм-каналі.

Він зазначив, що Україна очікує належної реакції міжнародних партнерів на подальшу ескалацію російських атак на інфраструктуру, яка забезпечує стабільну роботу українських атомних електростанцій.