Зеленський зустрівся з президенткою Бундестагу, говорили про фінансову допомогу Україні та захист енергосистеми

Президент України Володимир Зеленський та президентка Бундестагу Юлія Кльокнер обговорили можливу допомогу Німеччини у захисті української енергетики від російських ракетних і дронових ударів, а також фінансову підтримку Україні у наступному році.

"Зараз дуже складна ситуація в нашій енергосистемі, серйозні відключення в багатьох регіонах. Ми обговорили, як Німеччина може підтримати нашу енергетику та допомогти з додатковим захистом від російських ракетних і дронових ударів", – написав Зеленський за підсумками зустрічі з Кльокнер.

За його словами, сторони також детально обговорили фінансову підтримку України наступного року.

"Вдячний за те, що у федеральному бюджеті Німеччини заплановано 11,6 мільярда євро допомоги для України. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше закінчити війну, але маємо бути готові захищати Україну та нашу незалежність. Дякую Німеччині за розуміння всіх наших потреб, і розраховуємо, що рішення буде ухвалене", – наголосив Зеленський.