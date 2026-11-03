Корецький обговорив із міністром фінансів Норвегії непокриті потреби України на 2027р. та страхування воєнних ризиків

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час зустрічі з міністром фінансів Норвегії Єнсом Столтенбергом обговорив фінансові потреби України на 2027 рік, зокрема дефіцит бюджетної та оборонної підтримки обсягом €70 млрд, а також залучення Норвегії до створення фонду страхування воєнних ризиків.

Сторони обговорили напрями допомоги та ключові потреби України, зокрема фінансування бюджетних видатків, енергетики та позабюджетних потреб Сил оборони.

Корецький зазначив, що попри вже підтверджені обсяги допомоги від партнерів, на 2027 рік непокритими залишаються €70 млрд потреб: €30 млрд на бюджетну підтримку та €40 млрд на позабюджетні потреби Сил оборони.

"Тільки спільними зусиллями всіх наших партнерів ми зможемо вирішити це надскладне завдання", – наголосив він.

Крім того, під час зустрічі предметно обговорили ініціативу створення фонду страхування воєнних ризиків. Корецький запросив Норвегію стати одним із ключових контриб'юторів фонду, а норвезький бізнес – розвивати інвестиційні проєкти в Україні.

За словами Корецького, Норвегія планує спрямувати Україні близько €9 млрд у 2027 році в межах Програми Нансена. "Цінуємо цю підтримку, адже вона для нас надзвичайно важлива", – написав прем'єр у Facebook у вівторок за підсумками зустрічі.

Раніше у вівторок повідомлялося, що уряд Норвегії спрямує близько $107 млн (1 млрд норвезьких крон) на інвестиції в Україну, які здійснюватимуться в партнерстві з національним бізнесом задля мобілізації додаткового приватного капіталу в український оборонно-промисловий комплекс (ОПК).

У серпні Україна та Норвегія підписали угоду про співпрацю у сфері безпілотників, покликану посилити взаємодію оборонних секторів двох країн і відкрити нові можливості для спільного виробництва оборонних технологій. Крім того, Норвегія збереже у 2027 році підтримку України в межах програми Nansen на рівні близько $9 млрд.