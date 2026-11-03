Латвія скликала екстрене засідання Радбезу ООН через удар РФ по Комишувасі

Очільниця Міністерства закордонних справ (МЗС) Латвії Байба Браже заявила про скликання позачергового засідання Ради безпеки ООН після того як Росія завдала ударів авіабомбами по селищу Комишуваха Запорізької області.

"Латвія закликала скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН після жахливих російських атак на цивільне населення в Україні, зокрема на центр розподілу гуманітарної допомоги в Комишувасі, де загинуло щонайменше 26 невинних людей", – написала вона у соціальній мережі Х у вівторок.

Як повідомлялося, російські війська 2 листопада завдали удару по школі у Комишувасі (Запорізька обл.), де роздавали гуманітарну допомогу. За даними Запорізької ОВА, там загинули 31 людина. В дописі Браже згадується про 26 жертв.

У листопаді цього року Латвія вперше в історії головує в Раді Безпеки ООН.