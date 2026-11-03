Умєров із командою працюватиме в Брюсселі над планом відновлення України та гарантіями безпеки

Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров повідомив, що протягом середи та четверга працюватиме у Брюсселі разом зі своєю командою та міжнародними партнерами над Prosperity Plan і гарантіями безпеки для України.

"Завтра і післязавтра з командою та партнерами працюємо у Брюсселі. В порядку денному робота над Prosperity Plan та гарантіями безпеки для України", – написав Умєров у Телеграм у вівторок.

У переговорах візьмуть участь представники України, США, Європейської комісії, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО та Світового банку. Українську сторону представлятимуть команди трьох відомств та Офісу президента: "З українського боку до роботи долучаться команди Мінекономіки, Мінфіну Мінорони та Офісу Президента".

Умєров зазначив, що зустрічі продовжать переговори, які раніше відбулися у Флориді та Осло з метою досягнення миру в Україні. На рівні робочих команд планується детально опрацювати напрацювання щодо повоєнного відновлення, економічного розвитку та довгострокової стійкості України.

Окремо у четвер, 5 листопада, учасники продовжать роботу над гарантіями безпеки для України за участю представників США, Великої Британії, Франції, Німеччини та НАТО.

"Безпека, відновлення і розвиток мають бути частинами одного плану для України після війни", – наголосив Умєров.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі між командами США, Європи, НАТО та України 3 листопада у Брюсселі. Серед тем обговорення – пакет відновлення та гарантії безпеки.