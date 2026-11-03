Сили оборони з 6:30 ранку знешкодили 56 із 74 реактивних безпілотників, що атакували Україну

Російські окупаційні війська із 6:30 до 19:00 вівторка, 3 листопада, запустили по Україні 81 безпілотник (74 – реактивні), 62 з них були знешкоджені Силами оборони, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"Протягом дня 3 листопада (із 06:30 до 19:00) противник атакував Україну 81 ударним БпЛА (74 із них – реактивні), Гербера та дронами інших типів", – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграмі у вівторок.

За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 62 БпЛА (56 із них – реактивні).

Джерело: https://t.me/kpszsu/92838