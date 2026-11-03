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У Києві рух трамваїв та тролейбусів призупинено, частину маршрутів дублюватимуть автобуси – КМДА

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У Києві рух трамваїв та тролейбусів призупинено, частину маршрутів дублюватимуть автобуси – КМДА

Київська міська державна адміністрація (КМДА) повідомила, що 3 листопада рух трамваїв і тролейбусів призупинено через ситуацію в енергосистемі, частину маршрутів дублюватимуть автобуси.

"Із вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупиняється рух трамваїв і тролейбусів: частину маршрутів дублюватимуть автобуси. Причина – критична ситуація в енергосистемі країни внаслідок ворожих обстрілів", йдеться у повідомленні КМДА у Телеграмі у вівторок.

Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках КП ″Київпастранс″ організовує рух дублюючих автобусів. У повідомленні КМДА зазначено, що дублюючі автобуси не зможуть повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту. Їхню кількість визначатимуть залежно від наявних автобусів і водіїв, пасажиропотоків та поточної ситуації в місті.

Повідомляється, що розклад руху дублюючих автобусів найближчим часом опублікують на сайті КП ″Київпастранс" (https://kpt.kyiv.ua/schedule)″.

Метрополітен наразі працює у штатному режимі. Водночас його подальша робота залежатиме від ситуації в енергосистемі. Про можливі зміни пасажирів оперативно інформуватимуть через офіційні ресурси КП ″Київський метрополітен″.

Зазначено, що рух трамваїв і тролейбусів відновлюватимуть після стабілізації ситуації в енергосистемі.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #дублювання #автобуси
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