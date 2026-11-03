В Україні до зимового утримання доріг буде залучено понад 2,7 тис. одиниць спецтехніки – голова Агентства відновлення

Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України залучить понад 2,7 тис. одиниць спецтехніки до зимового утримання доріг по всій країні та завершує ліквідацію ямковості й тріщин на дорожньому покритті, водночас усі показники підготовки до зимового періоду планується довести до 100% до початку наступного тижня.

"Окремо наша задача, яка зараз стоїть перед зимовим періодом – це безпосереднє утримання доріг. Планово ми на понеділок наступного тижня маємо на 100% бути готові до зимового періоду", – повідомив голова агентства відновлення України Іван Федоров під час брифінгу в Києві у вівторок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, станом на 1 листопада пісок та відсів заготовлено на 120% від плану, тоді як технічна сіль – на 80%, а протиожеледні суміші – на близько 50%.

"Сьогодні ми з Міністерством інфраструктури опрацьовуємо питання, яким чином допомогти підрядним організаціям і компаніям швидше доставити сіль через порти Дунаю для того, щоб виконати ці показники", – зауважив Федоров.

Серед іншого Агентством відновлення спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Патрульною поліцією було проведено виїзні перевірки підрядників щодо готовності техніки та наявності відповідних ресурсів для обслуговування.

Крім того, у телеграм-каналі Агентства відновлення уточнюється, що додатково укладено договори ще на 188 одиниць на випадок негоди.

Також узгоджено загальний перелік пріоритетних доріг для відновлення та будівництва та розпочинаються перемовини з міжнародними партнерами щодо залучення фінансування на 2027 рік.

Як повідомляв міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник цього року на автомобільних дорогах державного значення відремонтовано майже 19 млн кв. м асфальтового покриття. На фронтових маршрутах ремонтні роботи поєднують із фізичним захистом: наразі облаштовано майже 100 км антидронового захисту, ще близько 50 км перебувають у роботі.