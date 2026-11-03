Глава МВС: 14-річного хлопця, який був на місці подій у Петропавлівській Борщагівці, відпустили

14-річного хлопця, який потрапив на відео подій на Петропавлівські Борщагівці, відпустили: він перелазив через паркан і впав, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

"Хлопчика відпустили. Він сам переліз через паркан, потім впав. І як раз ця (жінка) намагалася показати, що його нібито теж били… нічого з ним не трапилося", – сказав Вигівський на брифінгу у вівторок в Києві, відповідаючи на питання щодо долі 14-річного хлопця, який нібито брав участь у подіях у Петропавлівській Борщагівці.

"Він поліз на дерево (потім переліз паркан – ІФ-У) і впав… щоб не закидали камінням, його завернули в ковдру (бійці НГУ- ІФ-У), надали допомогу і відпустили", – додав Півненко, відповідаючи на питання журналістів.

За його словами, це викликає питання до батьків цієї дитини.

Своєю чергою речник НГУ Руслан Музичук наголосив, що юнаків такого віку і загалом неповнолітніх було чимало на місці події.

"Виникає логічне питання батьківського контролю, як ці діти можуть брати участь у подібних заходах, провокувати та поводити себе агресивно", – додав речник.

Також Півненко пообіцяв відповідальність військових НГУ, якщо буде встановлено їхню провину. "Повірте, якщо були порушення – то їх більше не буде ніколи. І люди будуть покарані. Ми працюємо тільки так, по справедливості, і всі це знають", – наголосив він.

Відповідаючи на питання, скільки таких будівель для розосередження військовослужбовців може бути по Україні, він зазначив: "Десь тисяча може бути, я маю на увазі Сил оборони загалом".