Командир бригади "Ахіллес" висловив підтримку побратимам "Азову" та НГУ, закликав до єдності

Командир окремої 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко у зв'язку з подіями у Петропавлівській Борщагівці висловив підтримку побратимам із 1-го корпусу НГУ "Азов", командуванню Національної гвардії України та всім військовослужбовцям Сил оборони.

"Мусимо констатувати, що в тилу ворогу вдається досягати значно більших успіхів, ніж на фронті. На початку повномасштабного вторгнення важко було уявити, що російським катам вдасться протиставити цивільних і військових усередині українського суспільства. На жаль, події під Києвом свідчать, що певних успіхів на цьому напрямку агресор таки досяг", йдеться у його заяві, яку отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Федоренко зауважив, що першочергове завдання українців – зберігати єдність, хоч визнав, що реалізувати його, непросто. "Для цього потрібні щоденні зусилля кожного й кожної. Адже ворожі провокації спрямовані проти всіх нас. Ми можемо перебувати під інформаційною атакою противника, навіть коли перебуваємо далеко від лінії бойового зіткнення та почуваємося в повній безпеці", – наголосив він.

За його словами, згуртованість – "це запорука нашого виживання. Тільки разом зможемо зупинити ворога. Разом – ми сила, яка щодня і щоночі наближає останню колоніальну недоімперію світу до історичної поразки".

"Висловлюю підтримку побратимам із 1-го корпусу НГУ "Азов", командуванню Національної гвардії України та всім військовослужбовцям Сил оборони, які щодня виконують бойові завдання, захищають українців і виборюють майбутнє нашої держави", – резюмував командир 429 бригади.

Джерело: Відео: https://www.instagram.com/reel/DfSGKgONPve