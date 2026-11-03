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Кличко: ситуація з електропостачанням у Києві надзвичайно складна, є перебої з водою та електротранспортом

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Кличко: ситуація з електропостачанням у Києві надзвичайно складна, є перебої з водою та електротранспортом
Фото: Київська міська державна адміністрація, CC BY 4.0, кадровано

Ситуація з електропостачанням у Києві залишається надзвичайно складною через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак, що призвело до екстрених відключень світла, перебоїв із водопостачанням та рухом громадського електротранспорту, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За словами Кличка, останніми днями внаслідок російських атак пошкоджено об'єкти київського регіонального енерговузла. Крім того, пошкоджень зазнали об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій країні. "Ворог продовжує руйнувати єдину енергосистему України. Пошкоджена й генерація, й передача електрики по всій країні", – зазначив міський голова.

У зв'язку з пошкодженнями "Укренерго" запровадило екстрені відключення електроенергії. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Також через аварійну ситуацію виникли перебої з водопостачанням. Фахівці "Київводоканалу" працюють над вирівнюванням напруги в системі та відновленням подачі води.

"У місті, в районах, де найгостріша ситуація з відсутністю електроенергії, розгортають пункти обігріву, де мешканці зможуть зарядити телефони, інші пристрої, випити гарячого чаю", – пише Кличко в Телеграм-каналі у вівторок.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/8053

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #енергетика #кличко
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