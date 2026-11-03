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Зеленський закликав Європу посилити санкційний тиск на РФ

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Зеленський закликав Європу посилити санкційний тиск на РФ
Фото: Офіс президента України /www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни забезпечити повне виконання санкцій проти Росії, не допускати їх скасування та посилити тиск на Москву.

"Росія не виживе, якщо санкції справді працюватимуть на 100%, якщо хтось не гратиме в ці ігри зі скасуванням санкцій проти деяких олігархів тощо", – сказав Зеленський на Берлінській безпековій конференції у вівторок.

Він закликав європейських лідерів зайняти жорсткішу позицію щодо Москви.

"Європа має всі можливості посісти своє місце за столом переговорів і відігравати роль лідера континенту під час цих переговорів, а також почати говорити з Росією дуже жорстко і серйозно: вона повинна припинити вбивати людей, справді припинити", – наголосив президент.

За його словами, європейські країни мають дати Росії зрозуміти, що продовження вбивств матиме наслідки.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#санкції #європа #зеленський
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