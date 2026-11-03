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Зеленський: жодна країна Європи не здатна самостійно захиститися від російської балістики

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Зеленський: жодна країна Європи не здатна самостійно захиститися від російської балістики
Фото: Офіс президента України /www.president.gov.ua

Жодна європейська країна не здатна самостійно захистити своє небо від масованої атаки балістичними ракетами або побудувати ефективну систему протидії дронам, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Жодна країна Європи не може самостійно захистити своє небо від тієї кількості балістичних ракет, які може запустити Росія або будь-який інший противник Заходу. Жодна країна не може самостійно побудувати ефективну систему захисту від дронів", – сказав Зеленський під час виступу на Берлінській безпековій конференції у вівторок.

Він також зазначив, що Росія вже визначила мирну й об'єднану Європу своїм противником, а масштаби військової інфраструктури, яку вона розбудовувала останніми роками, свідчать про загрозу для інших європейських країн.

"Невже все це лише проти України? Цього занадто багато, щоб бути призначеним лише для однієї країни – України. Це спрямовано проти вас", – заявив президент.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#захист #балістика #зеленський
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