Атака РФ з великою кількістю жертв у Комишувасі демонструє руйнівні наслідки застосування планерних авіабомб – спеціалісти ООН з прав людини

Атака російських збройних сил, внаслідок якої в понеділок загинули десятки цивільних осіб, які зібралися, щоб отримати гуманітарну допомогу в Запорізькій області, демонструє руйнівні наслідки застосування потужних планерних авіабомб у населених пунктах, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Як зазначає пресслужба ММПЛУ, 2 листопада кілька планерних авіабомб влучили в будівлю школи в Комишувасі Запорізької області. Атака сталася вранці, коли цивільні особи зібралися, щоб отримати гуманітарну допомогу. Напередодні місцева влада оголосила про роздачу гуманітарної допомоги в соціальній мережі на каналі із майже 5 000 підписників, зазначивши, що роздача відбудеться у школі 2 листопада з 10:00 до 12:00.

Станом на ранній вечір 3 листопада місцева влада повідомила, що внаслідок атаки загинула щонайменше 31 цивільна особа, а п'ятеро осіб були поранені, однак пошуково-рятувальні роботи тривали. ММПЛУ працює над перевіркою точної кількості жертв серед цивільних осіб.

"Десятки людей загинули, коли цивільні особи зібралися для отримання гуманітарної допомоги в Комишувасі, а час і місце її роздачі були оприлюднені для широкого загалу. Російські збройні сили або знали, що там відбувається роздача гуманітарної допомоги, або вони не вжили навіть найелементарніших заходів, щоб з'ясувати, що відбувалося в селищі, яке вони планували атакувати. У будь-якому разі ця атака, схоже, порушила найосновніші принципи міжнародного гуманітарного права", – сказала голова ММПЛУ Даніель Белль.

У ММПЛУ наголосили, що міжнародне гуманітарне право захищає цивільних осіб і цивільні об'єкти, забороняє атаки, спрямовані проти них, а також невибіркові та непропорційні атаки. Сторона, яка здійснює атаку, зобов'язана вживати всіх практично можливих запобіжних заходів, щоб уникнути або звести до мінімуму жертви серед цивільних осіб і шкоду цивільним об'єктам, підкреслити спеціалісти.

Місцева влада повідомила, що 2 листопада дев'ять авіабомб у дві хвилі атакували Комишуваху. ММПЛУ зазначає, що переглянула та проаналізувала фото й відео наслідків атаки: руйнування, зафіксовані на цих матеріалах, відповідають наслідкам застосування потужних авіабомб.

За даними ООН, до вчорашньої атаки у 2026 році внаслідок застосування планерних авіабомб в Україні загинули щонайменше 478 цивільних осіб, а 2 667 були поранені, що становить 16 відсотків усіх підтверджених жертв серед цивільних осіб.

Інша роздача гуманітарної допомоги в Комишувасі зазнала атаки 15 червня 2026 року, коли внаслідок атаки безпілотника малої дальності були поранені четверо цивільних осіб. Після цього організація, яка роздавала допомогу, призупинила її роздачу в населеному пункті через безпекові ризики.

"ММПЛУ продовжить перевірку інформації про шкоду, завдану цивільним особам унаслідок цієї атаки, а також моніторинг і документування жертв серед цивільних осіб та ширших наслідків війни в Україні для прав людини", – йдеться у повідомленні.

Планерні авіабомби – це великі авіабомби, які скидають із літаків-винищувачів. Вони оснащені крилами, а іноді й системами наведення, що дає їм змогу планерувати на відстань до 100 кілометрів від точки скидання. Російські збройні сили почали застосовувати такі засоби ураження у 2023 році, зокрема в населених пунктах.

Планерні авіабомби можуть нести сотні кілограмів вибухівки, яка під час вибуху спричиняє потужну вибухову хвилю, розліт уламків і значні руйнування конструкцій. Їхня руйнівна сила є особливо значною в населених пунктах, де навіть одне влучання може пошкодити або зруйнувати будівлі. Поєднання великої маси вибухової речовини, потужної вибухової хвилі та можливого обвалення багатоповерхових будівель створює значний ризик загибелі та поранення великої кількості людей, зокрема тих, хто перебуває в укритті всередині приміщень. Повторні удари по тій самій місцевості можуть суттєво збільшити шкоду цивільним особам, особливо коли після першого удару там збираються цивільні особи та працівники екстрених служб.