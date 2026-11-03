Колишній прессекретарці глави держави Мендель повідомлено про підозру в державній зраді

Прокурори Офісу генерального прокурора спільно з слідчими ГСУ Служби безпеки України зібрали достатньо доказів для повідомлення колишній прессекретарці президента України про підозру в державній зраді та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

"За даними слідства, вона використовувала свою публічність та досвід роботи у сфері державних комунікацій для поширення інформаційних наративів, вигідних державі-агресору, спрямованих на дискредитацію України та послаблення її міжнародної підтримки", – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора у вівторок.

Як зазначається, до матеріалів, на яких ґрунтується підозра, увійшли публічні висловлювання прессекретарки в іноземних медіа та соціальних мережах.

У пресрелізі не називається прізвище підозрюваної, йдеться про прессекретарку Володимира Зеленського Юлію Мендель.

В Офісі генпрокурора перераховують, що в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону вона заявляла: "Я вірю, що Україна на межі зникнення", "Бачите, моя нація деградує".

Також стверджувала, що в Україні відсутні демократія та свобода слова, "Немає свободи слова". "Країна повна заборон. Все заборонено",– говорила вона в інтерв'ю та порівнювала ситуацію в державі з Радянським Союзом, йдеться у пресрелізі

На власній сторінці у Facebook підозрювана поширювала твердження про нібито отримання вигоди від продовження війни, політичний патронат, пропаганду та переслідування інакодумців.

"Ці та інші заяви активно використовували російські державні й провладні кремлю медіа у своїх пропагандистських матеріалах", – наголосили правоохоронці.

У межах розслідування проведено судові експертизи, які виявили у висловлюваннях екс прессекретарки ознаки деструктивного інформаційно-психологічного впливу. "Так, за результатами проведених експертиз встановлено, що її висловлювання містять ознаки порушення основ національної безпеки в інформаційній сфері. Крім того, експерти дійшли висновку про наявність ознак деструктивного інформаційно-психологічного впливу, спрямованого на завдання шкоди державній та інформаційній безпеці України", – йдеться у повідомленні.

Згідно з висновком експертів, такий вплив здійснюється через поширення наративів і повідомлень, вигідних Російській Федерації, та сприяє реалізації завдань її підривної діяльності проти України в інформаційній сфері.

За версією слідства, поширення цих матеріалів мало сформувати серед міжнародної аудиторії уявлення про Україну як державу, що не заслуговує на подальшу підтримку, а про її керівництво – як перешкоду для досягнення миру.

"Водночас усередині країни такі повідомлення були спрямовані на посилення зневіри та деморалізацію суспільства. На думку сторони обвинувачення, зазначена діяльність становила допомогу державі-агресору в проведенні підривної діяльності проти України", – йдеться у повідомленні.

Крім того, підозрюваній інкримінують виготовлення та поширення матеріалів, що містять виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, зокрема повторно.

Її дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111, ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Підозру повідомлено заочно відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України.