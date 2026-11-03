Дії проти військових, які мали місце в Петропавлівській Борщагівці, неприпустимі – заступник глави СБУ

У Службі безпеки України називають неприпустимимі дії щодо військовослужбовців НГУ, які мали місце в понеділок ввечері на Петропавлівській Борщагівсці, – українська спцеслужба встановила коло організаторів та учасників, плануються підозри.

"Я в першу чергу хотів би висловити слова підтримки тій позиції яку озвучив міністр внутрішніх справ України, інші колеги щодо неприпустимості вчинення дій як словесних, так і фізичних, відносно ЗСУ, війсоквослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, і слова вдячності за ту роботу, яку вони роблять по захисту нашої держави", – сказав заступник голови СБУ Іван Рудницький на брифінгу у вівторко в Києві.

Він уточнив щодо кримінальних проваджень, які розслідууються СБУ щодо цих подій. Так, зокрема, за слвоами Рудницького, СБУ відкрила провадження за статтею 114 зі значком 1 – перешкоджання законної діяльності Збройних сил України, а також інші кримінальні провадження – за ст. 114 зі чначком 2 – несанкціоноване поширення інфорамції про розташування Сил оборони України.

"Окрім цього, органами прокуратури вирішено питання про обєднання ще одного кримінального провадження – за статеє 294 – масові заворушення, яке розслідувалося органами нацполіції", – додав він.

Заступник голови СБУ поінформував: "На цю хвилину ідентифіковано і встановлено близько 100 осіб, які перебували на місці скоєння злочину, а також приймали активну часть в їх організації. У окремих з них зараз проводяться обшуки, вирішується питання про їх затримання і оголовшення про підозру".

"Вони (організатори) це планували. Мета була одна: викрасти одно із військовослужбовців НГУ, для того вони вдалися до маніпуляцій, окремих шахрайських дій. Також ці події мали на меті дати певний сусільний резонанс, щоб туди могли долучитися інші особи", – резюмумвав заступник голови СБУ.

Він наголосив, що на цей момент обстановка "контрольована і спокійна".