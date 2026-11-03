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Арахамія очолить українську делегацію для зустрічі з Меланією Трамп і представниками РФ у Білому домі– ЗМІ

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Арахамія очолить українську делегацію для зустрічі з Меланією Трамп і представниками РФ у Білому домі– ЗМІ

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія очолить українську делегацію на зустрічі з представниками РФ у Білому домі за участі першої леді США Меланії Трамп, повідомляє ТСН у вівторок.

"Українську делегацію на зустрічі представників України та Росії в Білому домі з Меланією Трамп очолить Давид Арахамія", – зазначається в повідомленні з посиланням на коментар голови фракції "Слуга народу" для ТСН.

Як повідомлялося, пресслужба президента США інформувала, що перша леді США Меланія Трамп запросила представників України та Росії на зустріч у Білому домі.

Зазначається також, що Меланія Трамп виступить із заявою щодо припинення вогню в Олешках у четвер, 5 листопада 2026 року, у Білому домі.

Джерело: https://tsn.ua/politika/stalo-vidomo-khto-ocholyt-ukrayinsku-delehatsiiu-na-perehovorakh-z-melaniyeiu-tramp-3207063.html

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#сша #арахамія #делегація
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