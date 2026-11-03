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Співвідношення людських втрат України та РФ на фронті становить 1:8, стверджує Яценюк

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Співвідношення людських втрат України та РФ на фронті становить 1:8, стверджує Яценюк

Людські ресурси є величезною проблемою для України у війні попри РФ попри те, що втрати української стороні у вісім разів менші, зазначає голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем'єр-міністр (2014-2016) Арсеній Яценюк.

"Людські ресурси – величезна проблема. Подивіться на цифри: населення Росії – 140 млн, населення України (без урахування жителів окупованих території та тих, хто виїхав за кордон – ІФ-У) – близько 30 млн людей. Позитивний момент полягає в тому, що співвідношення загиблих українців і росіян становить один до восьми. За останній місяць Росія втрачала близько 45 тисяч людей на місяць, отже, середня тривалість життя російського солдата становить близько двох тижнів. Але для України це проблема", – сказав Яценюк під час виступу в Chatham House у вівторок.

За його словами, Україні певною мірою вдалося компенсувати нестачу людей дронами, але він "не хоче вдавати, що має чарівне рішення, яке дозволить усе виправити".

"Нове Міністерство оборони фактично запропонувало низку нових способів покращити залучення новобранців. Пояснення того, як це працює, зайняло б багато часу. Тому всі мають дотримуватися спільної позиції – починаючи з президента і закінчуючи кожним мером та кожним державним службовцем. Тому що в Україні є політики, які використовують саме цю тему, мріючи про майбутні політичні рейтинги та про те, щоб залучити значну частину електорату", – сказав голова КБФ, пояснивши, що мова йде про спекуляції на темі мобілізації.

"Це дуже чутливе питання, але його потрібно вирішити якнайшвидше, і ми повинні говорити про це з українським народом дуже відверто", – додав Яценюк.

Говорячи про чисельність населення України, він зазначив також, що шість мільйонів українців виїхали з країни, а три мільйони є внутрішньо переміщеними особами. Яценюк нагадав, що 2014-16 роках в України вже було близько трьох мільйонів внутрішньо переміщених осіб.

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Редактор · Політичні новини
#війна #втрати #яценюк #кбф
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