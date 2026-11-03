Зеленський: без допомоги США тисячі українців загинули б від російських ударів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без допомоги США внаслідок російських ударів загинули б тисячі українців, а мільйони людей стали б біженцями.

"Зараз у цій жорстокій та без божевільний війні, яку Росія веде проти нас, без Америки тисячі й тисячі українців загинули б від російських ударів, а мільйони стали б біженцями", – сказав Зеленський, виступаючи на Берлінській безпековій конференції у вівторок.

"Саме тому ми завжди дякуємо Америці, і ми справді це маємо на увазі, навіть коли говоримо "дякую" багато разів в одній промові. Просто, щоб впевнитися, що ті, хто іноді кажуть, що ми недостатньо їм дякуємо, можуть почути нас", – зазначив президент.

Водночас, він додав, що Україна також би не вистояла без підтримки Європи.

"Без допомоги Німеччини та інших європейських країн, без підтримки Європейського Союзу росіяни спалили б набагато більше наших міст і сіл. І ми дуже цінуємо вашу допомогу", – наголосив Зеленський.