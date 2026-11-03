В Україні існує корупція, але досягнуто колосального прогресу в її викоріненні – Яценюк

Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією за останні 12 років, переконаний голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем'єр-міністр (2014-2016) Арсеній Яценюк.

"Чи існує корупція в Україні? Так, існує. Але чи багато ми зробили для її викорінення? Ми досягли величезного, колосального прогресу… Тому що починаючи з 2014-2015 років ми створили розгалужену мережу незалежних антикорупційних органів, і це безпрецедентні інституції – їх ніколи раніше не існувало в так званих пострадянських державах", – сказав Яценюк під час виступу в Chatham House у вівторок, згадавши, зокрема, створення Національного антикорупційного бюро, Вищого антикорупційного суду, Національного агентства з питань запобігання корупції.

Також він згадав запровадження спеціальної електронної системи державних закупівель в країні.

"Отже, існує комплексний підхід до боротьби з корупцією. Ситуація стала значно, значно кращою, ніж кілька десятиліть тому", – констатував голова КБФ.

Далі, на переконання Яценюка, "усі ці антикорупційні органи мають зосередитися на оборонному бюджеті, на військових видатках, на державних підприємствах".

"Ще один позитивний момент: сподіваюся, ви пам'ятаєте, що минулого року деякі політики, представники українського політичного істеблішменту, намагалися позбавити національні антикорупційні інституції незалежності. І знаєте, що сталося? Люди вийшли на вулиці. І президент Зеленський змінив ситуацію, гаразд, наклав вето на законодавство, і незалежність усіх антикорупційних органів була відновлена. Отже, ми рухаємося в цьому напрямку. Ми не ідеальні, нам дуже далеко до ідеалу, але ми рухаємося правильним шляхом", – резюмував Яценюк.