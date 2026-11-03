В.о.голови Нацполіції: встановлено 16 радикально налаштованих осіб, які спровокували події в Петропавлівській Борщагівці

Національна поліція України наразі встановила 16 радикально налаштованих осіб, які здійснювали провокативні дії у будинку в Петропавлівській Борщагівці, ще 26 людей підтримували такі дії, затримано жінку-псевдомедика та водія авто, до обох з них у правоохоронних органів і раніше були питання.

"Ми встановили 16 радикально налаштованих осіб, які здійснювали активні дії. Ми у майбутньому кожному дамо оцінку. 26 осіб – представники, які підтримували ці дії", – розказав у вівторок на брифінгу в Києві в.о. голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Він повідомив, що жодних заяв про злочини, які відбувалися в тій будівлі, до правоохоронних органів, зокрема, до поліції не надходило. Також, за його словами, не надходило і заявок на проведення мітингу.

"Заяви про поломаний хребет… підбурювали народ зі ста осіб, додалося ще населення, і це переросло в такий агресивно налаштований мітинг", – зазначив в.о. голови Нацполіції.

За його словами, на початку конфлікту "жодна зі сторін не розуміла, що відбувається".

"Ми прибули на місце, була інформація про утримання однієї особи в цьому приміщенні, від учасників мітингу лунало, що там утримується 40 осіб. О 16.38 ми почали фіксувати перші сутички між присутніми та правоохоронцями, о 16.45 почалися агресивні радикальні дії, які були направлені на прорив воріт до цього приміщення. Нами було потім встановлено… що це воєнний об'єкт під охороною, і всі вимоги поліції потрапити туди були незаконними, бо без санкції суду ми не могли перевірити", – повідомив в.о. голови Нацполіції.

Потім, як зауважив Цуцкірідзе, коли керівництво Нацгвардії приїхало на місце, було встановлено, що в приміщенні перебувало 26 осіб, було прийнято рішення, що чотирьох осіб виведуть звідти для надання медичної допомоги.

Він додав, що Нацполіція також розслідує справу за статтею про опір правоохоронному органу, і СБУ розпочала провадження за статтею про перешкоджання законній діяльності військовим формуванням.

"Правоохоронці утримувалися від застосування сили, щоб не допустити подальшої ескалації та кровопролиття… вони не дали можливості зробити "картинку", і на даний момент майже не маємо потерпілих під час інцидентів, які сталися", – підсумував він.

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський уточнив, що затримана наразі жінка потрапляла в поле зору правоохоронців "як активна учасниця дискредитації вищого політичного керівництва держави та військових".

"Вона там була за зверненням родички одного з тих, хто був у СЗЧ. До цього вона направляла водія на це місце за декілька діб, він знімав цей будинок. Особа в СЗЧ скидала якісь фотографії, і вона ретельно спланувала цю акцію, щоб дискредитувати військових", – наголосив міністр.

Він додав, що серед осіб, які дозволяли собі нецензурну лексику на адресу командувача НГУ є особа, яка раніше була фігурантом справи СБУ. "Зараз проводяться слідчі дії, обшуки, затримання", – зауважив міністр.