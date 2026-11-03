РФ отримала $620 млрд доходів від КНР, Індії та Туреччини за енергоносії за останні 4,5 роки – Яценюк

Голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем'єр-міністр (2014-2016) Арсеній Яценюк переконаний в перемозі України у війні, якщо Захід надасть їй відповідну військову та фінансову допомогу, і зазначив, що РФ всі роки повномасштабного вторгнення отримує значні прибутки від продажу енергоносіїв, які дозволяють їй продовжувати агресію.

"З одного боку, його економіка (керівника РФ Володимира Путіна – ІФ-У) перебуває у вкрай тяжкому стані. Але з іншого боку, він усе ще має достатньо ресурсів, щоб продовжувати війну. Нагадаю вам про Радянський Союз: коли Радянський Союз розпався, цьому передували приблизно п'ять років після падіння цін на нафту із 75 до 12 доларів. Це стало одним із чинників розпаду Радянського Союзу. Через війну в Ірані Росія вже отримала несподівані надприбутки. Прямі доходи бюджету РФ внаслідок цієї війни становлять близько $27 млрд. Це несподіваний фінансовий виграш", – сказав Яценюк під час виступу в Chatham House у вівторок.

Крім того, за його словами, фактично подвоївся обсяг торгівлі між КНР та РФ. "За останні чотири з половиною роки Росія отримала близько $620 млрд доходів від Китаю, Індії та Туреччини, продаючи цим трьом країнам свої вуглеводні – тобто газ і нафту", – сказав голова КБФ.

Натомість, за його словами, якщо весь західний світ надасть Україні додаткові боєприпаси та "засоби, необхідні для того, щоб змусити Росію не витримати", першою зламається саме держава-агресор. "Якщо війна в Ірані припиниться і ціни на нафту знизяться, якщо станеться диво й американці відновлять підтримку України, стануть на правильний бік історії та чинитимуть тиск на Китай і Росію, фактично посилять тиск на обидві країни, якщо ЄС надасть Україні додаткову фінансову підтримку, адже наступного року ми зіткнемося з величезним дефіцитом фінансування, близько EUR70 млрд… то я вважаю, що Росія відступить. І для нас немає іншого шляху, окрім перемоги", – переконаний Яценюк.