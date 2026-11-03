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Губернаторка Нью-Джерсі закликала порти штату не приймати дизпальне з Росії – медіа

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Губернаторка американського штату Нью-Джерсі Мікі Шеррілл направила до портів листа з закликом не приймати танкери з російським дизельним пальним, повідомляє у вівторок видання The New York Times (NYT) із посиланням на документ, який потрапив до його розпорядження.

"Шеррілл у понеділок надіслала листи десятку операторів портів і транспортних терміналів у Нью-Джерсі, попередивши їх, щоб вони розвертали танкери з російським дизелем", – пише NYT.

Член Демократичної партії заявила, що інакше оператори порушать федеральний закон від 2022 року, який забороняє постачання російських енергоносіїв до США, і зазнають "суворих санкцій".

При цьому невідомо, чи планувалася розвантаження танкерів із дизельним пальним з РФ у якомусь із портів Нью-Джерсі.

Як зазначає видання, позиція Шеррілл може призвести до конфлікту штату з президентом Трампом, який минулого місяця скасував заборону на імпорт російського дизельного пального в рамках своїх зусиль щодо зниження вартості пального. Ціни на бензин і дизельне пальне зросли після початку воєнних дій Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану та блокування Ормузької протоки.

Джерело: https://www.nytimes.com/2026/11/02/nyregion/new-jersey-russian-fuel-sherrill-ports.html

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#санкції #сша #дизель
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