У Запоріжжі лікують чотирьох постраждалих унаслідок атаки РФ на Комишуваську громаду, одна жінка у важкому стані – ОВА

Четверо постраждалих унаслідок російської атаки на Комишуваську громаду Запорізької області, серед яких рятувальник Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), перебувають на лікуванні в одному з медичних закладів Запоріжжя, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін.

За його словами, серед госпіталізованих – троє жінок та чоловік віком від 22 до 68 років. Троє пацієнтів уже перенесли операції, їхній стан оцінюють як стабільний, середньої тяжкості. Вони залишаються під наглядом медиків.

"Найважчий стан – у 22-річної дівчини, яку врятували з-під завалів. У неї вибухова травма та опіки до 81% тіла. Зараз вона в реанімації на штучній вентиляції легень. Медики борються за її життя", – наголосив очільник облдержадміністрації у вівторок.

У інших постраждалих діагностували осколкові поранення, переломи, черепно-мозкові травми та контузії. Усім надають необхідну медичну та психологічну допомогу.

Як повідомлялося, РФ завдала цілеспрямованого удару по школі в селищі Комишуваха, де роздавали гуманітарну допомогу місцевим жителям. Зранку росіяни скинули на школу авіабомби. Люди сховалися в укритті, і тоді окупанти завдали повторного удару: ще дев'ять авіабомб саме по укриттю.

Раніше повідомлялося про 31 загиблих, у тому числі двох рятувальників та чотирьох поліцейських, а також п'ятьох поранених, ще 50 людей вважалися зниклими безвісти. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

За загиблими внаслідок російських ударів по Комишувасі в Запорізькій області оголошено жалобу, яка триватиме три дні – з 3 по 5 листопада.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/68788