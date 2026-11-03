Глава МВС про подіі у Петропавлівській Борщагівці: багато маніпуляцій проти НГУ, ворог непогано веде гібридну війну

Передумовою конфлікту у Петропавлівскій Борщагівці була зрежисована ситуація, направлена проти Національної гвардії України – ворог успішно веде гібридну війну і не слід піддаватися на такі провокації, наголошує міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

"На жаль, відбулася неприпустима ситуація, було дуже багато маніпуляцій і відверто неправдивої інформації, і вона була в першу чергу скерована проти підрозділу МВС – Національної гвардії України", – заявив Вигівський на брифінгу у вівторок в Києві.

Він наголосив, що передумова конфлікту – "конкретна змодельована зрежисована ситуація" і почалася вона з того, що на місце прибула псевдомедикиня на автомобілі, замасковану під "швидку" нібито для надання допомоги особам, які нібито незаконно утримувалися в будівлі.

Міністр зауважив: "Росія веде гібрідну війну, веде її дуже непогано. І оця ситуація, яка вчора відбулася, тільки розхитує нас зсередини… не можна вестися на провокації і так себе вести".

Вигівський розказав, що будівля довколо якої виник конфлікт, була в оренді НГУ на законних підставах. "Ця жінка емоційно вела стрім… фактично маніпулюючи, перевертаючи всю ситуацію…. Після чого почали збиратися люди… Тези про те, що там катівня, що там хтось вмер – це все фейки, які транслювалися цією жінкою", -додав міністр.

Вигівський поінформував, що ця жінка і водій затримані наразі. Він уточнив, що оцінку діям військовослужбовців буде давати ДБР, НГУ проводить своє службове розслідування, а також буде дана оцінка діям тих, хто інспірував цей конфлікт – справу порушено Нацполіцією та Службою безпеки України.

За його словами, спочатку люди вимагали вивезти тих, хто знаходився у приміщенні, а потім почали заважити і розхитувати автобус, в якому вони знаходилися.

"Ми діяли максимально толерантно, щоб не допустити будь-яких жертв", – підсував міністр.