У Києві пошкоджено регіональний енерговузол через атаки ворога – мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про пошкодження регіонального енерговузла, що спричинило екстрені відключення електроенергії у Києві та області, а також проблеми з водопостачанням та рухом електротранспорту у столиці.

"У зв'язку з пошкодженнями, внаслідок атак ворога, об'єктів київського регіонального енерговузла, в Києві та області екстрені відключення електроенергії", – написав він у Телеграмі у вівторок.

За словами мера, це також спричинило "перебої з водопостачанням у столиці та в русі громадського електротранспорту".