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У Києві пошкоджено регіональний енерговузол через атаки ворога – мер

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У Києві пошкоджено регіональний енерговузол через атаки ворога – мер
Фото: Київська міська рада

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про пошкодження регіонального енерговузла, що спричинило екстрені відключення електроенергії у Києві та області, а також проблеми з водопостачанням та рухом електротранспорту у столиці.

"У зв'язку з пошкодженнями, внаслідок атак ворога, об'єктів київського регіонального енерговузла, в Києві та області екстрені відключення електроенергії", – написав він у Телеграмі у вівторок.

За словами мера, це також спричинило "перебої з водопостачанням у столиці та в русі громадського електротранспорту".

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #відключення #енергетика #кличко
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