Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Командувач НГУ – суспільству: не хитайте військових, ми вас захищаємо

1 хв читати
Додати як джерело
Олександр Півненко, бригадний генерал, командувач Національної гвардії України. Україна, 12.06.2026
Олександр Півненко, бригадний генерал, командувач Національної гвардії України. Україна, 12.06.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко закликає українців не розхитувати ситуацію і не кидати звинувачення у військових Сил оборони.

"Розумійте, що ви робите. Не треба хитати наших військовослужбовців, я взагалі про Сили оборони. Ми виконуємо задачі, нам дуже неприємно…. Ми гинемо….Як це так відбувається, що народ, який ми захищаємо, зараз нас у чомусь ще і звинувачує. Що це взагалі?", – сказав Півненко журналістам у вівторок в Києві, відповідаючи на питання агентства "Інтерфакс-Україна", чи є в нього меседж до суспільства після ситуації, яка склалася в понеділок ввечері в Петропавлівській Борщагівці.

Півненко зазначив, що буде проведено ревізію подібних локацій, щоб їх не було в містах. "Я своїм рішенням переміщу військових подалі від таких ситуацій", – додав він.

Командувач запевнив, що надасть оцінку і діям підрозділів Нацгвардії.

Всього, за його словами, внаслідок інциденту було поранено 16 військових НГУ – тих, які виконували задачі задля того, щоб населення не прорвалося до військової частини.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#нацгвардія #петропавлівська_борщагівка #півненко
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

СБУ та МВС щодо подій на Петропавлівській Борщаговці: встановлено близько 100 учасників, це своєрідна схема витягання ухилянтів

Служба безпеки України встановила близко ста осіб, які приймали активну участь в подіях в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київсько…

Читати
Єврокомісія у середу проведе зустріч з Україною, США, Францією, Німеччиною, Великою Британією, НАТО та СБ щодо України – речник

Єврокомісія у середу проведе зустріч з Україною, США, Францією, Німеччиною, Великою Британією, НАТО та СБ щодо України – речник

Європейська комісія у середу проведе зустріч з представниками України, США, Франції, Німеччини, Великої Британії та Світового банку щодо питання післ…

Читати