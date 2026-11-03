Командувач НГУ – суспільству: не хитайте військових, ми вас захищаємо

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко закликає українців не розхитувати ситуацію і не кидати звинувачення у військових Сил оборони.

"Розумійте, що ви робите. Не треба хитати наших військовослужбовців, я взагалі про Сили оборони. Ми виконуємо задачі, нам дуже неприємно…. Ми гинемо….Як це так відбувається, що народ, який ми захищаємо, зараз нас у чомусь ще і звинувачує. Що це взагалі?", – сказав Півненко журналістам у вівторок в Києві, відповідаючи на питання агентства "Інтерфакс-Україна", чи є в нього меседж до суспільства після ситуації, яка склалася в понеділок ввечері в Петропавлівській Борщагівці.

Півненко зазначив, що буде проведено ревізію подібних локацій, щоб їх не було в містах. "Я своїм рішенням переміщу військових подалі від таких ситуацій", – додав він.

Командувач запевнив, що надасть оцінку і діям підрозділів Нацгвардії.

Всього, за його словами, внаслідок інциденту було поранено 16 військових НГУ – тих, які виконували задачі задля того, щоб населення не прорвалося до військової частини.