ДМС з 9 листопада розпочне атестацію посадових осіб, перший етап - знання законодавста

Атестаційна комісія І черги Державної митної служби України (ДМС) затвердила графік тестування посадових осіб для визначення рівня знання законодавства, що розпочнеться 9 листопада 2026 року, повідомила ДМС в Телеграм-каналі.

Згідно з інформацією на сайті відомства, першими атестацію розпочнуть представники керівного складу митниць та центрального апарату відомства. Як свідчить оприлюднений графік, тестування проходить у кілька сесій - о 10:00, 12:00 та 14:00, у кожній з яких беруть участь приблизно по 18 посадовців, серед яких директори департаментів, начальники регіональних митниць та їхні заступники, а також начальники митних постів.

Оцінювання першої черги тестування на знання законодавства триватиме в листопаді-грудні 2026 року. Наступним етапом у січні-лютому 2027 року стане тестування загальних здібностей, а з березня до жовтня 2027 року відбуватимуться співбесіди щодо відповідності критеріям доброчесності та професійної компетентності.

Атестація ІІ черги, яка охопить решту посадових осіб митних органів поза керівним складом, розпочнеться у березні 2027 року та триватиме до квітня 2029 року за аналогічними трьома етапами. У відомстві зазначають, що одноразова атестація є складовою комплексної реформи митниці, покликаної оцінити професійну компетентність та доброчесність працівників.

Джерело: https://t.me/UkraineCustoms/6861

https://customs.gov.ua/grafik-provedennia-testuvannia-z-metoiu-viznachennia-rivnia-znannia-zakonodavstva-pershoyi-chergi-atestatsiyi-posadovikh-osib-mitnikh-organiv-listopad-gruden-2026-roku?shem=aimgspe%2C#scrollTop=0