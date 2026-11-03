До закладів фахової передвищої освіти зарахували понад 172 тис. студентів, з них майже 71 тис. на бюджет – Міносвіти

За підсумками цьогорічної вступної кампанії для здобуття освітньо-професійного ступеня "фаховий молодший бакалавр" на навчання зарахували 172 365 студентів, що на 29% більше, ніж торік, повідомили в Міністерстві освіти і науки.

"Загалом показники вступу-2026 перевищують дані за аналогічний період вступу у 2025 році. До закладів освіти надійшло 412 182 заяви від вступників-претендентів, що на понад 143 тисячі більше, ніж під час вступу у 2025 році", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що традиційною залишилася кількість вступників на основі 9 класів – їх було найбільше.

За кількістю поданих заяв вступників на основі базової середньої освіти (9 класів) було 230 139 (у 2025р. – 158 536), на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 154 151 (у 2025р. – 90 673). Також вступали на основі фахового молодшого бакалавру, молодшого спеціалісту, молодшого бакалавру – 1 392 заяви, та на основі професійної освіти (КР) – 26 500 заяв.

Зарахованих вступників на основі БСО – 90 507, ПЗСО – 66 612, КР – 14 193, інших ОС – 1 053

У відомстві розповіли, що 70 717 студентів навчатимуться за кошти державного та регіонального бюджету, 101 648 – за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Серед зарахованих на бюджетні місця студенти найбільше обрали медсестринство, популярними спеціальностями також стали – будівництво та цивільна інженерія, електрична інженерія й автомобільний транспорт.

"У порівнянні з минулим роком, зросла кількість студентів, які обрали для себе напрями електрична інженерія та облік і оподаткування. Цьогоріч до переліку лідерів серед спеціальностей додалося машинобудування, а традиційно популярними залишилися спеціальності менеджмент, медсестринство; фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок", – розповіли у відомстві.

Найпопулярніші спеціальності за кількістю зарахованих студентів: менеджмент – 23 452, електрична інженерія – 16 677, облік і оподаткування – 16 456, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 16 109, медсестринство – 16 090, автомобільний транспорт – 15 635, будівництво та цивільна інженерія – 13 21, машинобудування – 12 712, комп'ютерна інженерія – 12 453, інженерія програмного забезпечення – 11 294.

Найпопулярніші спеціальності серед студентів, зарахованих на навчання за кошти державного та регіонального бюджету: медсестринство – 7 469, будівництво та цивільна інженерія – 4 085, електрична інженерія – 3 847, автомобільний транспорт – 3 374, харчові технології – 3 201, машинобудування – 2 751, агроінженерія – 2 674, комп'ютерна інженерія – 2 388, інженерія програмного забезпечення – 2 304, облік і оподаткування – 2 015

Як повідомлялося, у 2025 році 116 713 студентів коледжів були зараховані для здобуття ступіня фахового молодшого бакалавра, з низ 57,8% – за кошти державного (регіонального) замовлення, а 43,2% – за кошти фізичних і юридичних осіб. Найпопулярнішими спеціальностями, на які подавали документи вступники до закладів фахової передвищої освіти, були "Медсестринство", "Менеджмент", "Автомобільний транспорт".

Джерело: https://mon.gov.ua/news/fakhova-peredvyshcha-osvita-pidsumky-vstupnoi-kampanii-2026