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Україна наразі не бачить переваги РФ на фронті – Зеленський

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Україна наразі не бачить переваги РФ на фронті – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті залишається контрольованою та більш стабільною, українська сторона наразі не бачить переваги російських військ або несподіваних змін на полі бою.

"Ситуація на фронті, вона, безумовно, непроста. Є втрати, але ми вдячні нашим воїнам, Збройним силам, Силам оборони за те, що ситуація дійсно контрольована. Ми не бачимо зараз російської переваги, не бачимо сюрпризів", – сказав Зеленський на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у вівторок у Берліні.

За словами глави Української держави, Росія збільшила кількість особового складу, залученого до наступальних дій, однак через непідготовленість зазнала значних втрат.

"Це дійсно рекорд, але це вони (росіяни – ІФ-У) відправляють вбивць – десятки тисяч, і тому ці 54 тисячі втрат російських вбивців. Тому тут не можна їх жалити, вони йдуть вбивати нас. Те, що хлопці змогли технологічно їх зараз перемагати на фронті – просто молодці", – зазначив президент.

Водночас, він додав, що ситуація з протиповітряною обороною України наразі не така позитивна.

"Росія не змогла на фронті – вирішила максимально нанести нам враження і вбивати людей серед цивільного населення, по енергетиці, по всьому, по залізничній інфраструктурі тощо. Тобто тут треба зібрати силами і захищати як можна краще, і працювати безумовно з партнерами", – наголосив Зеленський.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#зеленський #війна
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