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Мерц запросив Зеленського на зустріч Коаліції охочих 19 листопада

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Мерц запросив Зеленського на зустріч Коаліції охочих 19 листопада
Фото: Tobias Koch

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив президента України Володимир Зеленського на зустріч Коаліції охочих, яка відбудеться 19 листопада у Берліні.

"Я хочу подякувати за запрошення на 19 листопада. Те, що вже сказав Фрідріх, буде зустріч коаліції охочих тут, у Німеччині", – сказав Зеленський на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у вівторок у Берліні.

За словами канцлера Німеччини, саміт Коаліції охочих відбудеться у Берліні, у зустрічі також візьмуть участь Франції та Велика Британія. Мерц додав, що у центрі уваги будуть подальша допомога України, підтвердження готовності надати Україні гарантії безпеки після припинення вогню, а також узгодження спільних дій у межах дипломатичних зусиль.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#зеленський #коаліція_охочих #мерц
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