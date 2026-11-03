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Зеленський: немає сенсу запрошувати Путіна в Київ – це деструктивно

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Зеленський: немає сенсу запрошувати Путіна в Київ – це деструктивно
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вважає деструктивною пропозицію запросити Володимира Путіна до Києва, оскільки російська сторона не прийме такого запрошення, а телефонна розмова не наблизить сторони до домовленостей про завершення війни.

"Немає сенсу запрошувати Путіна в Київ, тому що вони не приїдуть. Запрошувати для того, щоб вони не приїхали, – це деструктивно. Так само, як і мене запрошувати в Москву", – сказав Зеленський на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у вівторок у Берліні.

Президент додав: те, що робить Росія – деструктивно.

"Це просто плювати в обличчя всьому світові, який хоче, щоб війна закінчилась. Тому ніхто не буде підтримувати поїздки в Москву", – наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що Росія використовуватиме телефонну розмову з ним як привід надалі уникати особистої зустрічі.

"Це буде дуже офіційна суха розмова по телефону, де я буду слухати черговий раз історичну лекцію від лідера Російської Федерації, а не реальні кроки, як дійсно закінчити війну", – зазначив президент.

За словами Зеленського, для досягнення домовленостей про завершення війни сторонам потрібно зустрічатися, вести переговори та зробити перший крок до припинення вогню.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#путін #зеленський #запрошення
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