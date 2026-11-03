В Києві тимчасово припинено водопостачання внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру – Київводоканал

Унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці знеструмлено основні водопровідні об'єкти Київводоканалу, повідомляє пресслужба підприємства.

"У зв'язку з цим наразі водопостачання у місті тимчасово відсутнє", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над вирішенням ситуації та вживають усіх можливих заходів для якнайшвидшого відновлення водопостачання столиці.

Після відновлення електроживлення знадобиться певний час для запуску обладнання, наповнення водопровідних мереж та стабілізації тиску.

Про зміни в ситуації буде повідомлено додатково.

Джерело: https://t.me/kvk20/165