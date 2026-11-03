Зеленський анонсував у середу у Брюсселі зустрічі команд у форматі Європа-США-НАТО-Україна

У середу, 3 листопада, у Брюсселі будуть зустрічі між командами США, Європи, НАТО та України, серед тем обговорення – пакет відновлення та гарантії безпеки, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Завтра в Брюсселі також будуть наші команди, будуть зустрічі Америка, Європа, НАТО, Україна. Будуть говорити про пакети відновлення, про гарантії безпеки, будуть працювати на рівні команд", – сказав Зеленський на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у вівторок у Берліні.

Як повідомлялося, Європейська комісія у середу проведе зустріч з представниками України, США, Франції, Німеччини, Великої Британії та Світового банку щодо питання післявоєнної відбудови України.

Про це у вівторок в Брюсселі повідомила головний речник Європейської комісії Паула Піньйо. "Я можу підтвердити, що цього тижня, у середу, тобто вже завтра, Європейська комісія проведе зустріч за участі представників України, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини, Великої Британії, НАТО та Світового банку", – анонсувала вона.