СБУ та МВС щодо подій на Петропавлівській Борщаговці: встановлено близько 100 учасників, це своєрідна схема витягання ухилянтів

Служба безпеки України встановила близко ста осіб, які приймали активну участь в подіях в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області, вирішується питання про затримання окремих осіб, окрім вже затриманої жінки, а метою того заворушень було звільнення одного із чоловіків, який самовільно залишив частину, але пізніше був затриманий.

"Ідентифіковано і встановлено близько 100 осіб, які приймали активну участь… Вирішується питання про затримання", – сказав на брифінгу в Києві у вівторок заступник голови СБУ Іван Рудницький.

Він наголосив, що метою того, що відбулося, було "викрасти одного із військовослужбовців". За словами Рудницького, планувалося створити суспільний резонанс .

Наразі, за його словами, обстановка контрольована і спокійна.

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський назвав фейками вислови про існування нібито катівень.

"Це своєрідна схема витягання ухилянтів… Ця дама із тією метою і їхала", – сказав Вигівський, коментуючи затримання жінки.

Як повідомлялося, у понеділок у ЗМІ з'явилася інформація, що на території одного з домоволодінь у Петропавлівській Борщагівці під Києвом нібито перебуває один чи декілька чоловіків, які могли самовільно залишити військову частину, а також військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Місцеві мешканці влаштували штурм території, намагалися вибити ворота домоволодіння та відчинити їх підручними засобами. На місце події прибуло керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України.

Пізніше в поліції повідомили, що їм надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина, але спростували інформацію про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина у домоволодінні.

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко повідомив, що у будівлі, біля якої зібралися місцеві мешканці, було місце дислокації одного з підрозділів, де перебувало 18 військовослужбовців, і там, зокрема, утримували чотирьох військовослужбовців, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ), яких зрештою було госпіталізовано. При цьому він наголосив на неприпустимості неналежного ставлення до військовослужбовців і повідомив, що відповідна інформація буде перевірена і проведене відповідне розслідування, а результати оприлюднені.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук повідомив, що родичі військовослужбовців змогли ознайомитись з умовами їх перебування і змогли переконатись, "що люди не перебувають в такому стані, як була розповсюджена інформація в соціальних мережах", але самі військові невдовзі будуть звідти переміщені з міркувань безпеки.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що серед військовослужбовців, які перебували на місці дислокації в Петропавлівській Борщагівці, були захисники "Азовсталі" та звільнені з російського полону, і вони зазнали нападу з боку цивільних мешканців.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що жінка, яка в понеділок в одязі медичного персоналу прибула на місце розташування Нацгвардії, перед цими подіями проводила розвідку цієї локації, була залучена до підготовки конфлікту та наразі затримана. Він також повідомив, що події в Петропавлівській Борщагівці були організованими, і їх ініціатори понесуть покарання, а в силових структурах будуть зроблені відповідні висновки.