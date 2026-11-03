Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Німеччина надасть Україні додатку допомогу у ППО й енергетиці – Мерц

1 хв читати
Додати як джерело
Німеччина надасть Україні додатку допомогу у ППО й енергетиці – Мерц
Фото: Анадолу

Німеччина реалізує домовленості в ППО та енергетиці, яких було досягнуто під час візиту канцлера Фрідріха Мерца до Києва у жовтні, повідомив сам Мерц у вівторок.

"Напередодні зими особливо важливими є два напрями – ППО та енергетика. Під час нашої зустрічі в Києві ми домовилися про додаткову допомогу. Зараз ми реалізуємо ці домовленості", – сказав Мерц на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

"Німецький бізнес також готовий долучатися. Ми хочемо поглибити цю співпрацю 20 листопада в Берліні під час IX Німецько-Українського економічного форуму. Це відповідає інтересам обох сторін", – додав Мерц.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#мерц #ппо #німеччина #енергетика
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія у середу проведе зустріч з Україною, США, Францією, Німеччиною, Великою Британією, НАТО та СБ щодо України – речник

Єврокомісія у середу проведе зустріч з Україною, США, Францією, Німеччиною, Великою Британією, НАТО та СБ щодо України – речник

Європейська комісія у середу проведе зустріч з представниками України, США, Франції, Німеччини, Великої Британії та Світового банку щодо питання післ…

Читати
За фактом подій у Петропавлівській Борщагівці відкрито справу за статтею про перевищення службових повноважень - ДБР

За фактом подій у Петропавлівській Борщагівці відкрито справу за статтею про перевищення службових повноважень - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці К…

Читати
До 29 зросла кількість загиблих унаслідок авіаударів РФ по Комишувасі, 48 людей вважаються зниклими безвісти – Семікін

До 29 зросла кількість загиблих унаслідок авіаударів РФ по Комишувасі, 48 людей вважаються зниклими безвісти – Семікін

Кількість загиблих унаслідок російських авіаударів по Комишувасі Запорізької області зросла до 29, ще 48 людей вважаються зниклими безвісти, повідоми…

Читати