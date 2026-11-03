Німеччина надасть Україні додатку допомогу у ППО й енергетиці – Мерц

Німеччина реалізує домовленості в ППО та енергетиці, яких було досягнуто під час візиту канцлера Фрідріха Мерца до Києва у жовтні, повідомив сам Мерц у вівторок.

"Напередодні зими особливо важливими є два напрями – ППО та енергетика. Під час нашої зустрічі в Києві ми домовилися про додаткову допомогу. Зараз ми реалізуємо ці домовленості", – сказав Мерц на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

"Німецький бізнес також готовий долучатися. Ми хочемо поглибити цю співпрацю 20 листопада в Берліні під час IX Німецько-Українського економічного форуму. Це відповідає інтересам обох сторін", – додав Мерц.